Теорії змови дуже популярні у людей, особливо в умовах, що призводять до емоційної нестабільності. (Хоча не тільки – прикладом тому є віцепрезидент США Венс). Але миколаївці давно помітили – як тільки Віталій Кім скаже, що щось у нас більш-менш добре, по місту чи області одразу “прилітає”.

Можливо, це і співпадіння, але тільки вчора він сказав, що завдяки зміні тактики Миколаїв зі світлом, як пізно ввечері внаслідок ворожої дронової атаки місто знову знеструмлене.

“Ворог обирає декілька точок і масовано їх атакує, щоб перевантажити нашу систему ППО. Але разом з ЗСУ, з ПвК “Південь” ми це розуміємо і теж змінили тактику захисту. І через це, я вважаю, нам вдається поки що залишатися з електрикою”, — розповів Віталій Кім.

Звичайно, має місце втома суспільства від війни після всього, що миколаївцям випало пережити. І навряд чи заяви Кіма спонукають ворога до атак. Але якщо така тенденція вимальовуються, якщо це дратує місцевих мешканців, то для чого говорити про те, що можна робити мовчки? Потенційний виборець оцінить це, бо не тільки гроші люблять тишу, але й безпека.