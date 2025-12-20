Один із традиційних португальських десертів — паштел-ді-ната — став найкращим солодким кондитерським виробом у світі згідно з рейтингом міжнародного путівника гастронома Taste Atlas. Щороку його спеціалісти збирають відгуки понад 10 тисяч туристів з усіх континентів.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

Паштел-ді-ната – це тістечко у вигляді чашок, яке готується з листкового тіста, начиненого заварним кремом із суміші молока, яєць, цукру, лимона та кориці. Перший рецепт десерту датується 1837 роком, коли його приготували черниці одного з монастирів Лісабона.

На початку 2000-х років паштел-ді-ната почав завойовувати світ від Китаю до США. Одна тільки невелика компанія Nata Pura продає близько 500 000 тістечок на місяць у своїх 5 000 магазинів у Європі, Азії та США.

Португальська кухня в цілому теж була високо оцінена в рейтингу Taste Atlas — вона стала п’ятою найкращою у світі, поступившись лише французькій, італійській, грецькій та перуанській.

ІншеТВ знайшло рецепт паштел-ді-ната на каналі BakeSense, і ви самі можете переконатися, чи дійсно ці тістечка найсмачніше з того, що ви їли.

Інгредієнти

Для того, щоб приготувати ці португальські тістечка, потрібні такі інгредієнти:

листкове бездріжджове тісто – 400 г

борошно – 30 г

вода – 75 мл

яйце – 4 шт.

молоко – 240 мл

цукор – 145 г

лимонна шкірка – з одного лимону

кориця – 2 палички

сіль – дрібка

Приготування

Для того, щоб приготувати португальські тістечка, одразу увімкніть духовку для розігріву до 240-250 градусів. В невелику каструлю налийте воду, додайте до рідини цукор, цедру одного лимону та корицю.

В глибоку миску насипте борошно та влийте в нього невелику кількість молока. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції, схожої на тісто для млинців.

Перелийте тісто в іншу каструлю, додайте до суміші решту молока і ще раз перемішайте. Каструлю з лимонною цедрою поставте на середній вогонь. Доведіть рідину до закипання та проваріть сироп 1,5-2 хвилини.

Зніміть сироп з вогню, а натомість поставте каструлю з тістом. Постійно помішуючи, доведіть суміш до загустіння, після чого обережно влийте сироп, додавши цедру та корицю.

Поставте формочки з тістом в морозилку на 10-15 хвилин. До крему, який охолов, додайте 4 жовтки, а потім ретельно перемішайте суміш, процідіть через сито і додайте дрібку солі для балансу смаку.

Заповніть кремом кошики з тіста на 2/3. Якщо налити більше крему, він витече при осіданні тіста.



Як готувати паштель де ната (скриншот / BakeSense)

Переставте формочки з десертом на деко і випікайте протягом 10-13 хвилин, до появи темних плямок на поверхні крему.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україні вирішили відмовитися від десерту “Павлова” – створили новий і назвали на честь українки (ФОТО)