Вісім життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще двадцять сім людей зазнали поранень.

Про це сьогодні, 20 грудня, вранці повідомила ДСНС України, передає Інше ТВ.

Вчора ввечері росія здійснила ракетний удар по об’єкту портової інфраструктури Одеського району. Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.

На парковці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автівки.

Усі пожежі оперативно ліквідовані.

Як повідомляло Інше ТВ, станом на вчорашній вечір було відомо, що в Одесі внаслідок атаки рашистів 7 загиблих