У ніч на 20 грудня (з 19:00 19 грудня) противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 51 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове – рф, близько 30 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 31 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок ворожої атаки на Миколаївщину знеструмлення у 3 районах