Вже сьогодні протягом дня квитки надійдуть у продаж на дати, починаючи з 20.12, повідомили в Укрзалізниці.

Це стало оперативною реакцією Укрзалізниці на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту. Укрзалізниця продовжує моніторити ситуацію та збільшуватиме місткість своїх сполучень із Кишиневом в разі потреби, щоби усі мешканці обох країн могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною.

Залізничники висловлюють щирі співчуття родинам загиблих в Одесі та підтримку всім пораненим та їхнім близьким.

