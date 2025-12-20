Міністерство юстиції США оприлюднило на своєму вебсайті перші пакети нових матеріалів у справі Епштейна, передає CBS News.

Усі чотири масиви містять разом 3 965 файлів обсягом близько 3 ГБ.

Переважна більшість — PDF-документи, є також один відеофайл. Частина матеріалів — це окремі зображення, інші — багатосторінкові документи.

Публікацію поділено на чотири набори документів:

🔹 Data set 1

🔹 Data set 2

🔹 Data set 3

🔹 Data set 4

У розміщених адміністрацією Трампа файлах міститься багато фотографій, зокрема зображення невстановлених жінок, а також частина поліцейських документів.

Значну частину знімків заштриховано: чорні прямокутники приховують обличчя чи інші елементи.

Деякі фото, ймовірно, зроблено в мангеттенському будинку Епштейна.

Коментуючи оприлюднення документів речниця Білого дому Абігейл Джексон заявила:

«Адміністрація Трампа — найпрозоріша в історії. Публікуючи тисячі сторінок документів, співпрацюючи з Комітетом Палати представників з нагляду та з огляду на нещодавній заклик президента Трампа провести додаткові розслідування щодо друзів-демократів Епштейна, адміністрація Трампа зробила для жертв більше, ніж демократи будь-коли».

У нинішній публікації матеріалів Трамп не особисто присутній на одній світлині, де є фотографія в рамці. На знімку Епштейн обіймає дівчину, чиє обличчя приховане, а також тримає чек на $22,5 тисячі, виписаний Трампом на його ім’я.

Трамп фігурує і під час одного з епізодів за участю такої собі 14-річної Doe.

Епштейн привіз її до Мар-а-Лаго й представив власникові маєтку — Дональду Трампу. Коли він знайомив 14-річну Doe з Дональдом, Епштейн жартівливо штовхнув Трампа ліктем і, маючи на увазі дівчину, запитав: «Хіба не хороша?» Трамп усміхнувся і кивнув на знак згоди. Обидва тихо засміялися. Doe відчула ніяковість, але тоді була надто юною, щоб зрозуміти чому.

У попередніх документах Трампа згадували частіше, і навіть його команда визнавала, що його ім’я, ймовірно, з’явиться у матеріалах.

Трамп з Епштейном доволі довго товаришували, однак їхні стосунки розладналися на початку 2000-х, і Трамп стверджував, що розірвав будь-які зв’язки задовго до смерті Епштейна.

Президентові ще не висували жодних звинувачень, пов’язаних зі справою Епштейна.

Раніше оприлюднені документи свідчать, що Епштейн роками тримав Трампа у полі зору і після президентських виборів 2016 року регулярно писав спільним знайомим про свого колишнього друга.

Він також намагався заручитися підтримкою соратника Трампа Стіва Беннона в рамках останньої спроби відновити власну репутацію перед арештом 2019 року.

Опубліковані файли містить також фотографії Білла Клінтона, зокрема одну, де він перебуває у джакузі з людиною, чиє обличчя приховано.

Ще три світлини показують Клінтона з Епштейном, Міком Джаггером та разом із Майклом Джексоном та Діаною Росс.

Речник колишнього президента Анхель Уренья заявив: «Білий дім приховував ці файли місяцями лише для того, щоб злити їх пізно ввечері в п’ятницю — і прикритися Біллом Клінтоном. Йдеться про спробу убезпечити себе від того, що буде далі — або від того, що вони намагатимуться приховати назавжди. Вони можуть оприлюднювати скільки завгодно розмитих фото двадцятирічної давнини, але це не про Білла Клінтона.

Ніколи не було і не буде. Навіть Сьюзі Вайлз сказала, що Дональд Трамп помилявся щодо Білла Клінтона. Є дві групи людей: ті, хто нічого не знав і припинив контакти з Епштейном до того, як стали відомі його злочини; і ті, хто продовжував стосунки після. Ми — у першій групі. Жодні зволікання з боку другої групи цього не змінять. Усі, особливо прихильники MAGA, очікують відповідей, а не пошуку винних».

В опублікованих матеріалах два послідовні документи обсягом близько ста сторінок кожен повністю заштриховані, за ними йде третій документ на 55 сторінок, який також повністю прихований. Зміст цих файлів незрозумілий.

В іншому місці оприлюднених матеріалів документ обсягом 119 також повністю заштрихований.

Незрозуміло, чому документи були заштриховані.

Закон, який зобов’язав Міністерство юстиції оприлюднити матеріали у справі Епштейна, дозволяв робити редагування лише в кількох випадках, зокрема для приховування персональних даних жертв та захисту розслідувань, що тривають.

Лідер меншості в Сенаті демократ Чак Шумер зажадав пояснень, чому велика частина документів значною мірою заретушована:

«Оприлюднення гори заштрихованих сторінок порушує і дух прозорості, і букву закону. Усі 119 сторінок одного з документів були повністю зафарбовані чорним. Ми вимагаємо пояснень»,

Шумер додав, що демократи в Сенаті вивчають матеріали, «щоб визначити, які кроки необхідно здійснити для притягнення адміністрації Трампа до відповідальності».

Заступник генерального прокурора Тодд Бланш повідомив законодавцям у п’ятницю, що відомству потрібен додатковий час для перевірки всіх документів і що міністерство планує публікувати нові матеріали згодом, хоча закон вимагав оприлюднити всі документи до 19 грудня:

«Міністерство сумлінно працювало, щоб дотриматися строків. Однак обсяг матеріалів — багато з яких продовжують надходити — означає, що документи необхідно оприлюднювати поступово».



Від ІншеТВ. Існує версія, що Епштейн розділив свій архів на невідому кількість частин і продавав їх окремо. Із різних джерел відомо, що дещо було продано у РФ, з цим пов’язують смерть раптову смерть відомого російського дипломата в ООН Чуркіна. Нібито частина архіву Епштейна осіла в Британії, де ще – невідомо. Але вважається, що та частину архіву, яка зараз оприлюднюється мінюстом США, була уважно переглянута і підчищена, саме тому знадобилося стільки часу до публікації попри вимоги громадськості. Трампу нічого не загрожує від цих публікацій, його роль там відредагована і відцензурована. Несподіванки можуть бути через злив інших частин архіву, які знаходяться не в США.