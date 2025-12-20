Уряд Великої Британії вирішив не використовувати самостійно близько 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених російських активів, що зберігаються у британських банках, для фінансування допомоги Україні. Лондон наполягає, що такі рішення можливі лише у координації з міжнародними партнерами. Односторонньо британський уряд не ухвалюватиме нічого.

Про це повідомляє Financial Times, передає «Інформатор».

Британські посадовці пояснили, що країна не діятиме в односторонньому порядку і розглядала використання російських активів виключно в межах спільних рішень із ЄС, Канадою та Австралією.

“Ми не будемо діяти без міжнародних партнерів”, – заявив представник британського уряду, додавши, що Лондон і надалі координуватиме фінансування України у форматі G7 та з Євросоюзом.

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз зі свого боку наголосила, що країна “негайно” працюватиме з партнерами. Це необхідно, щоб забезпечити Київ коштами.

Водночас у п’ятницю британська влада оголосила про перенаправлення 2 млрд доларів гарантій для кредитування через Світовий банк. Ці зобов’язання перенесуть на 2026 рік, щоб покрити нагальні фінансові потреби України.

Як повідомляло Інше ТВ, Лідери ЄС погодили надання Україні 90 млрд євро на 2026−2027 роки. Без використання активів РФ