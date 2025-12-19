Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що учасники саміту ЄС досягли угоди щодо надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 мільярдів євро у 2026−2027 роках.

Про це він заявив у соцмережі X.

«Ми досягли угоди. Рішення про надання Україні допомоги у розмірі 90 мільярдів євро на 2026−27 роки затверджено. Ми взяли на себе зобов’язання і виконали його», — написав він, передає NV.

Як підкреслюють CNN та The Guardian, Україна отримає кредит за рахунок позики, забезпеченої бюджетом Євросоюзу — тобто наразі без використання заморожених російських активів, що лідери ЄС так і не спромоглися узгодити. У проєкті тексту висновків саміту, з яким ознайомилося агентство Reuters, йдеться, що кошти будуть отримані за рахунок запозичень на ринках капіталу, забезпечених бюджетом ЄС.

Як зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.

«Фінансовий пакет для України готовий: Україна отримає безвідсоткову позику в розмірі 90 мільярдів євро, як я і пропонував. Це є чітким сигналом від Європи Путіну: ця війна не варта того. Ми будемо тримати російські активи замороженими, доки Росія не виплатить компенсацію Україні», — написав він в соцмережі X.

Як повідомляє Politico, Фрідріх Мерц також відзначив, що рішення щодо позики було ухвалено одностайно. Він наголосив, що заморожені активи Росії будуть використані для погашення кредиту Україні, якщо Росія добровільно не зробить цього після закінчення війни.

«Заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, доки Росія не виплатить Україні репарації. Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як Росія сплатить репарації. І ми чітко даємо зрозуміти: якщо Росія не сплатить репарації, ми — у повній відповідності з міжнародним правом — використаємо заморожені російські активи для погашення кредиту», — сказав він.

За інформацією видання, Антоніу Кошта також наголосив, що переговори щодо заморожених російських активів триватимуть.

«Ми доручили Комісії продовжити роботу над кредитом на відшкодування збитків на основі заморожених російських активів», — заявив президент Європейської ради журналістам.