Ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одещини, внаслідок якої семеро загиблих, п’ятнадцятеро поранено.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

-Сьогодні ввечері ворог знов масовано атакував балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району. Внаслідок удару сталося загорання вантажних автомобілів на парковці.

За попередньою інформацією, на жаль, семеро людей загинули. Ще п’ятнадцять зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим.

Робота оперативних та екстрених служб ускладнена постійно триваючою повітряною тривогою.