Австралія завершила передачу Україні бойових танків M1A1 Abrams у рамках військової допомоги.

Про це передають «Букви» з посиланням на ABC News.

Остання партія з 12 танків була відправлена у жовтні на комерційному вантажному судні у супроводі п’яти військовослужбовців збройних сил Австралії, й через 55 днів вантаж прибув до Європи. У Польщі танки пройшли перевірку та ремонт, після чого їх передали Україні.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія виділила Україні 1,7 млрд доларів оборонної допомоги.

