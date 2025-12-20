Відомий український політолог Володимир Фесенко не вірить у вибори під час війни, а прогнозує їх одразу після. Він також не виключає, що Володимир Зеленський може і не піти на повоєнні вибори.

Про це він розповів в інтерв’ю Фабриці новин.

Фесенко розповів, що однією з причин такого рішення може стати компромат на Зеленського. Політолог нагадав, що тема фінансування української політики завжди була дуже закритою, але схеми цього фінансування були завжди і при всіх президентах, і завжди це був тіньовий кеш. Що стосується скандального бек-офісу Енергоатому, яким керував зрадник України, син ексголови СБУ, а тепер російський сенатор і герой РФ Андрій Деркач, то цей офіс теж існував з часів Кучми, і на ньому теж “заробляли” команди всіх президентів. Навряд чи до нього мав відношення Зеленський – хоча б тому, що перші особи “не опускаються” до особистої участі в таких справах, а от Єрмак міг там засвітитися так чи інакше. І після обшуків, які провело у нього НАБУ, ці сліди, мабуть, знайшли, про що і проінформували Зеленського.

Що стосується самого президента, то Фесенко радить слідкувати за кейсом Піскуна – у ексгенпрокурора, який живе у Франції, теж провели обшуки і знайшли там багато цікавого. Про це “багато цікавого” вже лунало з кількох джерел, але ясності немає. Не вніс її і Фесенко, але натякнув, що Піскун на своїй віллі зберігав компромат на багатьох політиків. Як бачимо з американського досвіду, архіву можуть мати убивчу політичну силу.

Але Фесенко таки визнав, що компромат на Зеленського є, і знайшли його в телефонах Чернишова і його дружини – справа Чернишова виділена в окреме провадження.

-Юридичних дій щодо президента не буде, але якщо на цих телефонах є компромат, це може витекти. Фото Шабуніна довели – якщо починається боротьба, розбірки в середині системи, під ударом можуть бути всі.

Витоки можуть бути і з ДБР, і з НАБУ, і з САП, – зазначив політолог. І вони можуть бути не спонтанними, а цілеспрямованими.

Фесенко каже, що натяки на те, що на тих телефонах “щось є”, вже циркулюють, і це може стати “міною сповільненої дії”.

Іншими факторами, які можуть стати причиною непоходу Зеленського на вибору, це поганий мир і особисте виснаження війною.