Глава МЗС Андрій Сибіга відповів угорському прем’єру Віктору Орбану, який висловив сумнів у тому, що саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

У такий спосіб міністр відреагував у соцмережі Х.

Нагадаємо, З приводу війни в Україні Орбан заявив, що “незрозуміло, хто на кого напав”

“Вони спокійно снідають вдома, п’ють каву і думають, що з моральної точки зору правильно допомогти маленькій країні, яку атакували. Звичайно. не такій вже й маленькій, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав, але в будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але зрештою, вони будуть платити”, – сказав Орбан.

Саме на це і відреагував Сибіга:

“Так само незрозуміло, як це було для угорського керівництва у 1939 році”, – написав він.

Таким чином він нагадав Орбану, що під час Другої світової війни Угорщина була союзницею нацистів. Угорщина приєдналась до пакту країн Осі у 1940 році, брала участь у вторгненні до Югославії та воювала проти СРСР на Східному фронті.

А віцепремʼєр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пожартував з угорського премʼєра Віктора Орбана, який похизувався, що зміг відвернути “негайну загрозу війни” на саміті ЄС.

Сікорський написав “Вітаю”, додавши фотографію ордену Леніна.