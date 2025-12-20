-Розбираємося з відповідальними за ППО, чому на Одещині так багато проблем, повідомив Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро в суботу, 20 грудня.

Володимир Зеленський зазначив, що буде вести цей діалог із головком Олександром Сирським.

“Уже реалізовуються тимчасові інфраструктурні рішення, зокрема понтонні мости”, – додав він.

“На місці мій зам по регіональній політиці Микита доповідає мені і допомагає, на місці повинен бути вже віце-прем’єр Кулеба, який відповідає також за цей напрямок, і місцева влада. Всі роблять свою справу. Розбираємося також з людьми, відповідальними за ППО саме в Одеській області. Тут залиште, будь ласка, це питання між мною і головкомом”, – сказав президент Зеленський.

