Сергій — кулеметник мобільної вогневої групи, яка виконує бойові завдання у складі 208 зенітної ракетної Херсонської бригади.

У ніч на 20 грудня 2025 року захисник неба збив над Миколаївщиною три ворожі ударні безпілотники типу «Shahed».

Про це повідомили в Повітряному командуванні «Південь», передає Інше ТВ.

Воїн не приховує радості: раніше збивати ворожі повітряні цілі йому не доводилося, а цього разу за кілька хвилин він здійснив справжній хет-трик.

«Шахеди» йшли один за одним у надзвичайно густому тумані, — розповідає Сергій. — Це так звана “нульова” видимість: я їх не бачив, чув лише звук двигунів. Мені вдалося максимально зосередитися та відпрацювати по цілях».

Сергій боронить Україну з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Виганяв російських окупантів з Київщини, згодом брав участь у героїчній обороні Бахмута та Вугледара.

Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Після кількох поранень зброї не склав, долучився до зенітної ракетної Херсонської бригади.

«Я втішений, що можу продовжувати боротьбу. Захист України — це велика честь, яку мені довірили!»

