Ірак, який переживає найгірший дефіцит води за останнє століття, змушений використовувати свій головний ресурс – нафту – для забезпечення виживання нації. Через критичне міління Тигру та Євфрату Багдад підписав багатомільярдну рамкову угоду з Анкарою, яка фактично перетворює експорт сирої нафти на інструмент водної безпеки. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Згідно з домовленістю, турецькі компанії побудують в Іраку нові дамби та системи рекультивації земель для підвищення ефективності використання води. Фінансування відбуватиметься через спеціальний фонд, куди надходитимуть кошти від щоденного продажу узгодженої кількості іракської нафти.

Вперше існує чіткий та обов’язковий механізм забезпечення сталого водопостачання в Тигрі та Євфраті. механізм зобов’язує обидві сторони підтримувати безперервний водний потік на основі фактичних потреб Іраку в сільському господарстві, промисловості та споживанні людиною – заявив радник прем’єр-міністра Іраку Торхан аль-Муфті.

Попри оптимізм уряду, угода викликала хвилю критики серед експертів. Опоненти зазначають, що такий підхід робить Ірак надмірно залежним від Туреччини, яка контролює витоки річок.

Ми в Туреччині прагнемо підтримувати безпеку, розвиток та захищеність Іраку, і наша беззаперечна підтримка цього – наголосив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Водночас іракська політикиня Шурук Алабаячі висловила стурбованість етичним боком питання, підкресливши, що вода є правом людини і не повинна бути товаром, прив’язаним до доходів від нафти. На її думку, угода з Туреччиною “відхиляється від міжнародно визнаних принципів водної дипломатії”.