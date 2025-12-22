Парламент австралійського штату Новий Південний Уельс зібрався на позачергове засідання для розгляду пакета законопроєктів про посилення контролю над обігом вогнепальної зброї, заборону демонстрації терористичної символіки та обмеження протестів після масової стрілянини на пляжі Бонді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Парламент штату скликали на два дні, щоб обговорити ініціативи уряду, які, зокрема, передбачають встановлення ліміту на володіння зброєю: не більше чотирьох одиниць для однієї особи або до десяти – для окремих категорій, наприклад, фермерів.

Австралія після масової стрілянини 1996 року, внаслідок якої загинули 35 людей, має одні з найсуворіших у світі законів щодо контролю над зброєю. Проте події в Бонді, на думку влади, виявили серйозні прогалини в регулюванні.

У Новому Південному Уельсі наразі не існує жорсткого обмеження на кількість одиниць вогнепальної зброї, якщо власник може обґрунтувати необхідність її володіння поліції.

За даними правоохоронців, у штаті понад 70 осіб мають у власності більш ніж по 100 одиниць зброї, а один із ліцензованих власників володіє 298 одиницями.

Один із нападників у Бонді, Саджид Акрам, якого застрелила поліція, мав при собі шість одиниць вогнепальної зброї. Його 24-річному синові Навіду Акраму висунули обвинувачення за 59 епізодами, серед яких убивство та терористичні злочини.

Запропоноване законодавство також розширює повноваження поліції, зокрема дозволяє знімати маски з учасників протестів і мітингів.

Прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс заявив, що очікує спротиву частини суспільства та політиків, особливо щодо обмежень на публічні зібрання.