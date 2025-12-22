Уряд Японії надасть приблизно 1 трильйон єн (6,34 мільярда доларів) підтримки протягом п’яти років, щоб допомогти запланованій новій компанії розробити власний штучний інтелект, з посиланням на джерело, близьке до справи, повідомляє Kyodo, пише УНН.

Компанію заснують близько 10 фірм, включаючи SoftBank Group Corp., з метою розробки найбільшої в країні базової моделі штучного інтелекту шляхом державно-приватного співробітництва, повідомило джерело.

П’ятирічна схема підтримки має розпочатися у 2026 фінансовому році, який розпочнеться наступного квітня, повідомляє джерело.

Рух Японії до розробки власного штучного інтелекту відбувається на тлі її надії конкурувати з Китаєм та Сполученими Штатами, провідними гравцями в галузі цієї технології, яка може безпосередньо вплинути на національну безпеку.

За словами джерела, близько 100 інженерів із SoftBank та стартапу зі штучного інтелекту Preferred Networks Inc. приєднаються до нової компанії.

Зіткнувшись із глобальною конкуренцією за закупівлю напівпровідників, є надія, що нова компанія за допомогою уряду зможе забезпечити необхідні постачання, повідомляє джерело.

Оскільки Японія відстає у використанні штучного інтелекту, уряд має на меті розробити базовий план, який, як очікується, буде схвалено кабінетом міністрів країни найближчим часом. У плані уряд наголосить на необхідності розвитку вітчизняного штучного інтелекту та підтримки центрів обробки даних для зміцнення національної потужності та зменшення цифрового дефіциту.

Розробка “фізичного штучного інтелекту”, який об’єднує технологію з робототехнікою, також включена до проєкту як ключова стратегія для Японії, яка відстає в цій галузі.