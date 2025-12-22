Про подію правоохоронцям стало відомо із соцмереж ввечері 21грудня. Поліцейські зареєстрували інформацію про подію до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі працівники поліції проводять перевірку, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно із чинним законодавством, повідомили в поліції Миколаївської області і зазначили, що заяв та повідомлень про вказану подію або вогнепальне чи інше поранення громадян під час полювання у Вознесенському районі до поліції упродовж 20-21 грудня не надходило.

“Якщо вам відома будь-яка інформація про подію, зверніться за телефоном чергової частини Вознесенського райвідділу поліції: (0512) 531521”, – пропонують в поліції.

Що стосується самого повідомлення, яке вирішили перевірити правоохоронці то скоріше за все йдеться про допис Світлани Федорової, колишньої депутатки Миколаївської облради і колишньої головлікарки Миколаївської інфекційної лікарні.