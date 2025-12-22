Президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем у Гренландії. Про це повідомляє Кореспондент.

Як відомо, Трамп протягом багатьох років неодноразово заявляв, що Гренландія, данська територія, яка в основному управляє сама собою, повинна стати частиною США, посилаючись на міркування безпеки та інтерес до мінеральних ресурсів острова. Лендрі схвалив цю ідею на початку цього року.

“Джеф розуміє, наскільки важлива Гренландія для нашої національної безпеки, і буде рішуче просувати інтереси нашої країни в галузі безпеки, захисту та виживання наших союзників і, звичайно, усього світу”, – написав Трамп у дописі на Truth Social.

Хоча на початку цього місяця США і Гренландія пообіцяли виявляти “взаємну повагу”, міністр закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт заявила, що коментарі США про Гренландію викликали невпевненість серед місцевих жителів, і наголосила на необхідності відкритого діалогу зі США.