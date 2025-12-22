Сьогодні, 22 грудня, КП «Миколаївелектротранс» відновлює роботу трамвая №3 “ЧСЗ – 10 Воєнна” за звичним маршрутом.

Про це повідомили на підприємстві, передає Інше ТВ.

«Раніше працівники служби колії КП “Миколаївелектротранс” виконали комплексну заміну рейкошпальної решітки на перетині вулиць Столярна – 3 Воєнна. Наразі на цій ділянці тривають роботи з благоустрою території, у зв’язку з чим рух автомобільного транспорту може бути ускладнений», – додають у «Миколаївелектротранс».

На підприємстві нагадують, що актуальний розклад руху електротранспорту можна переглянути на офіційному сайті за посиланням: https://mkelektrotrans.mk.ua/schedule

У разі виникнення питань щодо руху електротранспорту завжди можна звернутися на гарячу лінію за телефоном: 0950843804.

Як повідомляло Інше ТВ, Різдвяно-новорічні трамваї та тролейбуси повертаються на маршрути Миколаєва (ФОТО)