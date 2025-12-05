До Дня Святого Миколая працівники КП “Миколаївелектротранс” традиційно прикрасили частину рухомого складу трамваїв і тролейбусів.

З 6 грудня святковий електротранспорт (трамвай 1112 та тролейбус 0046) курсуватиме різними маршрутами міста, створюючи для пасажирів теплу та святкову атмосферу.

Про це повідомили в КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

У переддень Різдва до них приєднаються додатково прикрашені одиниці рухомого складу, які курсуватимуть орієнтовно до 3 січня, – відстежити їх можна буде за допомогою мобільних додатків CityBus та EasyWay.

«Миколаївелектротранс» також запрошуємо всіх охочих долучитися до фотоконкурсу. Для цього необхідно зробити фото зі святковим електротранспортом та опублікувати її у своїй історії в соцмережах із позначкою @mykolayivelektrotrans.

3 січня автори трьох найбільш оригінальних світлин отримають в подарунок фірмові значки, що є маленькою копією тролейбуса з автономним ходом до 20 кілометрів “PTS” та трамвая “Tatra”.

