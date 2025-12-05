Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на СУБОТУ, 6 грудня. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59:
06:00-07:00 0,5 черги;
07:00-09:00 1 черга;
09:00-20:00 2 черги;
20:00-22:00 1,5 черги;
22:00-23:00 1 черга;
23:00-00:00 0,5 черги.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 00:00 – 00:30; 13:00 – 16:30; 23:30 – 00:00;
1.2 – 09:30 – 13:00;
2.1 – 13:00 – 16:30; 20:00 – 22:30;
2.2 – 09:30 – 13:00;
3.1 – 09:30 – 13:00; 20:00 – 23:30;
3.2 – 13:00 – 16:30;
4.1 – 08:30 – 09:30; 16:30 – 20:00;
4.2 – 06:00 – 09:30; 16:30 – 20:00;
5.1 – 16:30 – 20:00;
5.2 – 06:30 – 09:30; 13:00 – 16:30;
6.1 – 09:30 – 13:00; 16:30 – 20:00;
6.2 – 08:30 – 09:30; 20:00 – 23:30.
УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут👇
https://off.energy.mk.ua/