Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на СУБОТУ, 6 грудня. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59:

06:00-07:00 0,5 черги;

07:00-09:00 1 черга;

09:00-20:00 2 черги;

20:00-22:00 1,5 черги;

22:00-23:00 1 черга;

23:00-00:00 0,5 черги.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 – 00:30; 13:00 – 16:30; 23:30 – 00:00;

1.2 – 09:30 – 13:00;

2.1 – 13:00 – 16:30; 20:00 – 22:30;

2.2 – 09:30 – 13:00;

3.1 – 09:30 – 13:00; 20:00 – 23:30;

3.2 – 13:00 – 16:30;

4.1 – 08:30 – 09:30; 16:30 – 20:00;

4.2 – 06:00 – 09:30; 16:30 – 20:00;

5.1 – 16:30 – 20:00;

5.2 – 06:30 – 09:30; 13:00 – 16:30;

6.1 – 09:30 – 13:00; 16:30 – 20:00;

6.2 – 08:30 – 09:30; 20:00 – 23:30.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут👇

https://off.energy.mk.ua/