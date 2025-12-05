Президент США Дональд Трамп під час жеребкування Чемпіонату світу-2026, який пройде в Штатах, Канаді та Мексиці, отримав “Премію миру”.

Ця нагорода була вперше запроваджена FIFA цьогоріч. Нагороду Трампу вручив особисто президент ФІФА Джанні Інфантіно. Про це йдеться на трансляції церемонії.

🚨 BREAKING: In an incredible moment, the President of FIFA has just presented Donald Trump with the FIRST-ever FIFA Peace Prize



"I was LUCKY, Mr. President, to witness the Abraham Accord signatures. The Peace in the Middle East agreement.



8 wars! There is nobody like 47. But… pic.twitter.com/UoBodf6Uwo — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 5, 2025

Під час промови Інфантіно відзначив, що завдяки Трампу вдалося укласти мир між Ізраїлем та Палестиною. Він назвав президента США “лідером, який хоче жити в безпечному світі”.

Трамп натомість заявив, що це “одна з найбільших нагород, які він отримував у житті”. За його словами, їм вдалося врятувати мільйони життів.

“Премія миру”

5 грудня ФІФА оголосила про запровадження нагороди “Премія миру” — нагорода, яка має підкреслювати, що футбол об’єднує світ. Вона втручатиметься раз на рік тим, хто докладає зусилля, щоб об’єднувати людей, щоб дарувати надію майбутнім поколінням.