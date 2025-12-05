Сполучені Штати хочуть, щоб Європа взяла на себе більшість конвенційних оборонних можливостей НАТО, від розвідки до ракет, до 2027 року, – повідомили цього тижня представники Пентагону дипломатам у Вашингтоні. Цей стислий термін видався деяким європейським чиновникам нереалістичним.

Це повідомлення, переказане п’ятьма джерелами, знайомими з обговоренням, було передано на зустрічі у Вашингтоні співробітників Пентагону, які контролюють політику НАТО, та кількох європейських делегацій, повідомляє Reuters.

Перекладання цього тягаря зі США на європейських членів Організації Північноатлантичного договору кардинально змінить те, як Сполучені Штати, один із засновників повоєнного альянсу, співпрацюють зі своїми найважливішими військовими партнерами.

На зустрічі представники Пентагону зазначили, що Вашингтон не задоволений кроками, які Європа зробила у посиленні свого оборонного потенціалу з моменту розширеного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Американські чиновники повідомили своїм колегам, що якщо Європа не виконає термін 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО.

Деякі чиновники на Капітолійському пагорбі знають і стурбовані посланням Пентагону європейцям, сказав один із американських чиновників.

НЕМАЄ ЯСНОСТИ ЩОДО ТОГО, ЯК США ВИМІРЮВАТИМУТЬ ПРОГРЕС НАТО

Чиновники не пояснили, як США вимірюватимуть прогрес Європи у виконанні більшої частини тягаря.

Також незрозуміло, чи термін 2027 року відображає позицію адміністрації Трампа, чи лише погляди деяких чиновників Пентагону. У Вашингтоні існують значні розбіжності щодо військової ролі, яку США повинні відігравати в Європі.

Кілька європейських чиновників заявили, що термін 2027 року не є реалістичним, незалежно від того, як Вашингтон оцінює прогрес, оскільки Європі потрібно більше, ніж гроші та політична воля, щоб замінити певні американські можливості в короткостроковій перспективі.

Серед інших проблем, союзники по НАТО стикаються з затримками у виробництві військової техніки, яку вони намагаються придбати. Хоча американські чиновники заохочували Європу купувати більше матеріалів американського виробництва, деякі з найцінніших американських озброєнь та оборонних систем будуть доставлені роками, якщо їх замовити сьогодні.

США також надають можливості, які не можна просто купити, такі як унікальні розвідувальні дані, спостереження та рекогносцировку, які виявилися ключовими для українських воєнних зусиль.

На прохання про коментар представник НАТО, який виступає від імені альянсу, сказав, що європейські союзники почали брати на себе більше відповідальності за безпеку континенту, але не прокоментував термін 2027 року.

«Союзники визнали необхідність більше інвестувати в оборону та перекласти тягар звичайної оборони» зі США на Європу, сказав чиновник.

Європейські країни загалом прийняли вимогу президента США Дональда Трампа взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку та зобов’язалися значно збільшити витрати на оборону.

Європейський Союз поставив собі за мету підготувати континент до самозахисту до 2030 року та заявляє, що має заповнити прогалини у своїй протиповітряній обороні, безпілотниках, можливостях кібервійни, боєприпасах та інших сферах. Посадовці та аналітики заявили, що навіть цей термін є дуже амбітним.

ВІДНОСИНИ МІЖ ВАШИНГТОНОМ І НАТО ТОЧНО НАПРУЖЕНІ

Адміністрація Трампа постійно стверджує, що європейські союзники повинні робити більший внесок у альянс НАТО, але не завжди зрозуміло, яка позиція президента щодо НАТО.

Під час передвиборчої кампанії 2024 року Трамп часто критикував європейських союзників і заявив, що заохочуватиме президента Росії Володимира Путіна вторгатися до країн НАТО, які не витрачають справедливої ​​частки на оборону.

Але на щорічному саміті лідерів НАТО в червні Трамп бурхливо похвалив європейських лідерів за згоду на план США щодо збільшення річних витрат на оборону для держав-членів до 5% валового внутрішнього продукту.

Протягом місяців, що минули, Трамп вагався між жорсткішою позицією щодо Росії – головного опонента блоку – та, нещодавно, готовністю до переговорів з Москвою щодо українського конфлікту. Європейські чиновники скаржилися, що їх значною мірою виключили з цих переговорів.

На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО цього тижня заступник державного секретаря США Крістофер Ландау заявив, що «очевидно», що союзники по НАТО повинні взяти на себе відповідальність за оборону Європи.

«Послідовні адміністрації США говорили про це в тій чи іншій формі майже все моє життя… але наша адміністрація має на увазі те, що говорить», – написав Ландау на X.

