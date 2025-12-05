Про результати Ставки повідомив президент Зеленський.

-Сьогодні провів дуже важливу Ставку.

Є справді хороше рішення для кожної бойової бригади щодо розподілу людей – затвердили, як Генштабу реорганізувати процес. Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу.

На фронті бійці про це часто говорили, і ми це реалізуємо. Це значно допоможе зміцнити наш захист. Деталі згодом представлять Генштаб і Павло Паліса.