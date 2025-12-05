Словенія долучиться до програми PURL, та вже до кінця року виділить близько 43 млн євро на посилення ППО України. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, пише Кореспондент.

“Провів зустріч у Києві з Міністром оборони Словенії Борутом Сайовіцем. Подякував Словенії за підтримку за всіма важливими напрямами, зокрема за участь в ініціативі PURL. Це дійсно важлива ініціатива з підсилення наших спроможностей, передусім у галузі ППО”, – зазначив він.

Глави оборонних відомств домовились вивчати можливості спільних індустріальних проектів у європейських ініціативах EDIP і SAFE, а також у межах “данської моделі”.

“Також обговорили можливість надання тренувального озброєння для підготовки українських воїнів. Інше питання – спрямування російських заморожених активів на підтримку української оборони”, – розповів Шмигаль.