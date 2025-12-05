Глава держави Володимир Зеленський вивів ексголову Офісу президента Андрія Єрмака зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) і Ставки верховного головнокомандувача.

Про це свідчать укази, що з’явилися на сайті президента України.

Про виведення зі складу РНБО йдеться в указі №901/2025, датованому 5 грудня.

“…постановляю: На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 “Про склад Ради національної безпеки і оборони України” (із наступними змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Єрмака”, — йдеться у повідомленні.

Рішення про зміну у складі Ставки верховного головнокомандувача міститься в указі №902/2025 від 5 грудня.

“…постановляю: 1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 “Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача” (із наступними змінами) вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача А.Єрмака”, — зазначається у документі.

Відповідні укази набирають чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, Андрія Єрмака звільнили з посади Керівника Офісу Президента України 28 листопада 2025 року. Глава держави підписав відповідний указ № 868/2025. Звільненню передували обшуки, проведені НАБУ та САП в помешканні Єрмака.