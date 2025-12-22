Вчора, 21 грудня, у спортшколі «Надія» у межах останнього матчу туру Суперліги і останнього матчу 2025 року МБК «Ніко-Баскет» приймав БК «Запоріжжя».

Гра закінчилася поразкою миколаївців з рахунком 67:78 на користь гостей.

Як повідомили в МБК «Ніко-Баскет», найефективнішим гравцем миколаївської команди став Олександр Гарбар, який набрав 11 очок + 8 підбирань + 2 блок-шоти.

