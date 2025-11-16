Цього вікенду стартувало друге коло Суперліги Favbet.

І першою грою для МБК «Ніко-Баскет» став матч проти БК «Рівне» 15 листопада.

Він був вдалим – 90:76 на користь миколаївських баскетболістів.

Найрезультативніші гравці нашої команди:

Богдан Лукʼян – 20 очок + 7 підбирань + 4 передачі;

Максим Сафонов – 15 очок + 6 передач;

Максим Зайцев – 13 очок;

Віталій Володін – 13 очок + 8 підбирань;

Олександр Гарбар – 11 очок + 5 підбирань;

Максим Грищук – 8 очок + 4 підбирання;

Дмитро Лихой – 6 очок + 8 підбирань.

А ось сьогоднішній матч з «Київ-Баскет» було перенесено через тривалу повітряну тривогу в Миколаєві.

Усі придбані квитки залишаються дійсними — ви зможете потрапити на гру у нову дату, яку визначить Федерація баскетболу України .

