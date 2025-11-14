Спочатку шляхом сліпого жеребкування були визначені три господарі першого етапу змагань — матчі пройдуть у Дніпрі, Івано-Франківську та Києві.

Після визначення господарів першого етапу були визначені пари першого етапу.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці МБК «Ніко-Баксет», жереб відправив миколаївських баскетболістів до Івано-Франківська, де вони зіграють проти БК «Запоріжжя».

У цьому ж місті відбудеться ще одне протистояння, де «Прикарпаття-Говерла» прийматиме «Черкаські Мавпи».

Попередньо матчі першого раунду Кубка України пройдуть 12–14 грудня.

До Фіналу чотирьох Кубку України Favbet вийдуть три переможця першого етапу змагань, а також краща з команд, що програє у чвертьфіналі (lucky loser).

Як повідомляло Інше ТВ, «Миколаївський тур» баскетбольної Суперліги: у «Ніко-Баскета» є поразка та перемога