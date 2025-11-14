Більшість країн-членів Європейського союзу підтримують пропозицію Європейської комісії щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 рр. у вигляді “репараційної позики” з основою іммобілізованих російських активів.

Про це за результатами обговорення трьох пропозицій Єврокомії з цього питання, яке відбулося в рамках засідання Ради ЄС з питань фінансів у четвер в Брюсселі, повідомив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, пише «Інтерфакс-Україна».

“Сьогоднішня зустріч стала продуктивним обговоренням варіантів надання додаткової фінансової підтримки Україні, як того вимагала Європейська Рада. На зустрічі держави-члени висловили широку підтримку продовженню Комісією роботи над репараційною позикою. Було широко визнано, що цей варіант є найбільш доцільним засобом швидкого подолання дефіциту фінансування України без створення додаткового суттєвого фіскального тягаря для держав-членів”, – повідомив він.

За його словами, робота над цією пропозицією буде продовжено у “взаємодії з державами-членами для вирішення проблем, що залишилися”.

Також, як зазначив Домбровскіс, міністри фінансів обговорили можливі альтернативні варіанти. “Отже, альтернативним варіантом для ЄС було б фінансування репараційного кредиту Україні шляхом запозичень, замість використання залишків готівки, пов’язаних із заблокованими російськими активами. Однак, держави-члени повинні були б покривати відсоткові витрати за кредитом до його погашення, щоб підтримувати грантоподібну підтримку України. Існують різні модифікації того, як саме може бути структуровано це запозичення”, – деталізував він.

Ще одним варіантом європейський комісар назвав надання Україні аналогічного рівня підтримки у формі грантів, що “спричинить значні прямі витрати для держав-членів протягом короткого періоду часу”. “Отже, що стосується документа (Єврокомісії) з варіантами, ми маємо змогу представити його найближчим часом, і сьогоднішнє обговорення допоможе Комісії сформувати свою думку з цього питання”, – підсумував Домбровскіс.

Він також наголосив на важливості паралельно співпрацювати з союзниками та однодумцями, щоб забезпечити Україну ліквідністю вже у першому кварталі наступного року, оскільки “потреби України у фінансуванні не лише великі, але й нагальні”. “Ми перебуваємо під тиском часу та повинні рухатися вперед конструктивно, прагматично та співпрацюючи”, – підкреслив європейський комісар.

Аналогічно стосовно обговорення фінансування України висловилася і міністр фінансів головуючої в ЄС Данії Стефані Лосе. “Ми продовжили обговорення нової підтримки ЄС Україні та обмінялися думками щодо варіантів підтримки, включаючи пропозицію Комісії щодо репараційного кредиту на основі іммобілізованих російських активів. Мій висновок полягає в тому, що пропозиція Комісії є найкращим і найреалістичнішим варіантом і повинна розглядатися як питання найвищого пріоритету, і ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з усіма державами-членами, щоб дослідити найкращий шлях розвитку”, – сказала вона.

За словами данського міністра, “залишається очевидним, що подальше лідерство та єдність ЄС є важливими для підтримки боротьби України проти російської агресії”. “Ми будемо й надалі повністю залучені до сприяння прийняттю рішення на засіданні Європейської Ради у грудні”, – додала Лосе.

