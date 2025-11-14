Останні оцінки розвідки показують, що Владімір Путін не має наміру укладати мирну угоду з Україною.

Про це заявив колишній керівник британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур, пише ZN.ua.

Мур, який залишив посаду глави MI6 у вересні, в інтерв’ю Bloomberg’s The Mishal Husain Show сказав, що російського президента потрібно буде серйозно змусити піти на угоду, подібну до тієї, яку домагається президент США Дональд Трамп. Його оцінка збігається з повідомленнями минулого місяця, що американська розвідка також вважає: Путін продовжує вести повномасштабну війну проти України.

«За нинішніх умов — ґрунтуючись на доступі до розвідданих, який я мав кілька тижнів тому, — він не готовий до угоди, — сказав Мур. — На мою думку, висновок простий: на нього треба чинити більший тиск, щоб він погодився».

Мур дав інтерв’ю через два місяці після завершення п’ятирічного терміну керівництва британською розвідслужбою. Новий уряд лейбористів під керівництвом прем’єра Кіра Стармера пообіцяв продовжити військову підтримку України, водночас підтримуючи ініціативу Дональда Трампа щодо припинення вогню.

«Наш обов’язок — чітко доносити те, що каже нам розвідка, — зазначив Мур. — І вона свідчить, наприклад, що Путін не має наміру домовлятися. Для нього це не лише питання територій — це бажання підкорити Україну та перетворити її на щось схоже на Білорусь».

Колишній глава MI6 також сказав, що бачить «еволюцію мислення» у адміністрації Трампа щодо Путіна.

«Очевидно, Путін намагається нас переграти. Він розвідник, я знаю цей тип. Він намагається маневрувати, щоб поставити нас у зручне для себе становище, і ми не повинні дозволяти йому цього робити».

Мур попередив, що відсутність підтримки України може мати наслідки в Азії — особливо у контексті поведінки Китаю. За його словами, Сі Цзіньпін уважно стежить за реакцією Заходу.

«Є серйозна небезпека, що якщо він побачить нашу слабкість у питанні України, то зробить висновки щодо власних дій у Південно-Китайському морі — і, можливо, щодо Тайваню», — сказав Мур.

Він також пояснив, яку додаткову підтримку союзники могли б надати Україні, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів:

«Більше тиску на полі бою. Українська оборонна промисловість недофінансована, але має резервні потужності, які можна запустити за рахунок коштів. Ми можемо надати більше дозволів на використання далекобійної зброї, посилити протиповітряну оборону. Є також можливість посилити тиск на самого Путіна всередині країни».

«Я не очікую миттєвих результатів. Ми маємо бути терплячими та готовими вистояти. Я неодноразово казав, що це питання має визначальне значення для Заходу — ми не можемо програти цю боротьбу волі», — наголосив він.

Як повідомляло Інше ТВ, По-іншому Путін не може нас ламати: Зеленський пояснив, чому РФ б’є по енергетиці