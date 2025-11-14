Протягом минулої доби під атаками росіян був і Миколаїв, і Очаківська та Куцурубська громади.

Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:00 ранку 14 листопада, передає Інше ТВ.

Так, учора, 13 листопада, близько 08:45, ворог завдав удару по Миколаєву БпЛА типу «Shahed». Під атакою була промислова інфраструктура. Поранення отримали вісім людей, двом з них медична допомога була надана амбулаторно. Наразі в лікарнях перебувають шість постраждалих, станом на ранок – всі стабільні, середньої важкості.

Також учора ворог 14 разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади і завдав два артилерійські удари по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Цієї ночі в області збито/подавлено шість БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.