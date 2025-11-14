У четвер, 13 листопада, в одній із міських лікарень Миколаєва відкрили оновлену другу частину реабілітаційного відділення.

Це стало можливим завдяки співпраці міста з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). Роботи з реконструкції виконали в рамках проєкту «Посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні».

Як повідомили в Миколаївській міськраді, ця частина відділення розрахована на 20 ліжок. Вона дозволить надавати послуги близько 60 пацієнтам щомісяця.

Тут оновили 21 приміщення загальною площею біля 350 квадратних метрів: палати, душові, санітарні кімнати, коридори та допоміжні зони. Простір повністю відповідає сучасним стандартам доступності для маломобільних груп населення.

Реконструкцію першої частини реабілітаційного відділення виконали кілька років тому за фінансування місцевого бюджету та кошти лікарні, які вони отримують від НСЗУ.

