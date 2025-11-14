Про це повідомив “міністр війни” США Піт Гегсет.

-Під керівництвом Об’єднаної оперативної групи Southern Spear та Командування Збройних сил США у Південній Америці (SOUTHCOM) ця місія захищає нашу Батьківщину, усуває наркоторористів із нашої півкулі й убезпечує нашу країну від наркотиків, які вбивають наших громадян. Західна півкуля — це американський сусідський простір, і ми його захищатимемо.

Associated Press пише, що зараз до берегів Венесуели рухається американський авіаносець USS Gerald Ford. За підрахунками, він досягне Венесуели за кілька днів.