Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 156 400 (+1 040) осіб
танків – 11 344 (+0) од.
бойових броньованих машин – 23 569 (+2) од.
артилерійських систем – 34 423 (+35) од.
РСЗВ – 1 540 (+0) од.
засоби ППО – 1 242 (+0) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 80 387 (+442) од.
крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 67 306 (+95) од.
спеціальна техніка – 3 996 (+0) од.
Дані уточнюються.