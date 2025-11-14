У Новоросійську, попередньо, прилетіло по військовій частині 52522, ймовірно, по складу БК.

НОВОРОСІЙСЬК — місцеві пабліки повідомляють про успішну атаку ЗСУ на нафтовий перевалочний комплекс «Шесхаріс» — один з головних терміналів Росії в Чорному морі.

Через термінал проходить до 30–32% всіх морських відвантажень нафти Росії (за різними оцінками — від 1 до 1,3 млн барелів на добу).

Перевалочний комплекс «Шесхаріс». Потужності та функції:

Пропускна здатність: близько 75 млн тонн на рік.

Ємність резервуарного парку: приблизно 1 280 тис. куб. метрів.

Максимальна осадка судна, яке може бути прийняте: до 18 або 19 м.

Новоросійськ — центральний порт для:

змішування російської та казахстанської нафти,

відвантажень «тіньового флоту»,

обходу цінової стелі G7.

Reuters і FT неодноразово описували, що після введення санкцій Новоросійськ став одним з головних каналів відвантаження російської нафти за «сірими» схемами, де працюють танкери під прапорами Мальдів, Камеруну, Танзанії та Маршаллових островів.

Поруч із «Шесхарісом» працює термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який експортує понад 1,3 млн барелів на добу казахстанської та частково російської нафти.

Економічні втрати РФ у разі зупинки терміналу:

Кожна доба простою «Шесхаріса» означає:

втрату від 70 до 80 млн доларів експортної виручки,

проблеми з виконанням контрактів,

необхідність перенаправляти нафту в порти Балтики, де вже є дефіцит пропускної спроможності,

збільшення вартості логістики на 20–30%.

