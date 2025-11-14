Сьогодні вночі російські загарбники здійснили чергову масовану атаку на Україну. Як повідомляє Монітор, ворогом було застосовано:

— крилаті ракети 3м14 комплексу «Калібр», запущені з акваторії Чорного моря з району Анапи;

— аеробалістичні надзвукові ракети х-47м2 комплексу «Кинджал», запущені з району Липецької області рф;

— балістичні ракети 9м723 ОТРК «Іскандер-М» / KN-23, запущені з території Брянської області рф;

— ударні та імітаційні БпЛА.

Атака була спрямована на об’єкти енергетики у столиці та Київщині, також ударні БпЛА атакували окремі територіальні громади Дніпропетровщини.

Ворог атакував столицю одночасно різними засобами нападу, що ускладнювало роботу протиповітряної оборони.

Відомо про влучання в житлові будинки у Києві, є постраждалі та загибла людина.

Дякуємо силам оборони за відбиття масованої атаки.