У Києві на зараз відомо, що 1 людина загинула, щонайменше 15 травмовані внаслідок атаки рф. Понад 40 людей врятували підрозділи ДСНС.

У Подільському районі влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 людей.

У Дніпровському районі ліквідовано загоряння двох квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки площею 50 кв. м. Врятовано 17 людей.

За іншою адресою ліквідована пожежа на площі 30 кв. м. Зафіксовано часткове руйнування на 19 та 21 поверхах.

Також горіли дерев’яні будинки спортивної бази на площі 200 кв. м.

У Дарницькому районі міста займання площею 5 кв.м на території школи.

У Деснянському районі загоряння в багатоповерхівці на рівні 7-го поверху. Пожежу локалізовано. Під час гасіння врятовано 9 осіб, ще 50 – евакуйовано.

За іншою адресою виникла пожежа багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. 1 людина загинула. Врятовано 14 людей, з них 1 дитина, 1 особу деблоковано з-під завалів.

У Соломʼянському районі загоряння даху та пʼятого поверху житлового будинку. Під час гасіння врятовано 20 осіб.

У Святошинському районі – влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху.

Також ліквідовано загоряння у 22-поверховому житловому будинку на рівні 19 поверху.

У Голосіївському районі, падіння уламків на території лікарні.

За іншою адресою ліквідовано загоряння в будівлі на площі 15 кв. м.

У Шевченківському — ліквідовано загоряння на відкритій території.

В Оболонському районі — влучання у 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння квартир з 7 по 9 поверхи на загальній площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, пожежу ліквідовано.

Інформація уточнюється та оновлюється.