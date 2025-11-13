У Женеві відбувся черговий рекордний аукціон від Christie’s: рідкісний блакитний діамант Mellon Blue у формі груші продали за 25,6 млн доларів, пише Кореспондент.

Камінь вагою 9,51 карата був названий на честь американської меценатки Рейчел “Банні” Меллон, у приватній колекції якої перебував протягом багатьох десятиліть.

Експерти попередньо оцінювали лот у 20-30 млн доларів, однак інтерес колекціонерів перевершив очікування. Вперше Mellon Blue був проданий у 2014 році, того ж року, коли померла його власниця, – тоді ціна сягнула 32,6 млн доларів, що стало однією з найвищих сум за кольоровий діамант в історії.

У Christie’s зазначили, що абсолютний рекорд належить діаманту Oppenheimer Blue вагою 14,62 карата, який у 2016 році також у Женеві продали за понад 57 млн доларів.

Тим часом конкурентний аукціонний дім Sotheby’s готує власну сенсацію – рожевий діамант Glowing Rose, який, за прогнозами, може принести близько 20 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що на аукціоні Sotheby’s у швейцарській Женеві за 21,5 млн доларів продали надзвичайно рідкісний блакитний діамант.