Сьогодні, 13 листопада, на засіданні уряду було схвалено механізм виплати допомоги «Зимова підтримка» громадянам.

Уже з цієї суботи, 15 листопада, до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку у Дії на 1000 грн. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини.

Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

„Кошти можна отримати, подавши заявку в один із двох способів:

1) у застосунку «Дія» — після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку «Національний кешбек». Витратити можна буде комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.

2) у відділенні Укрпошти — виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.

Скористатися ними можна до 30 червня 2026 року – у зручний для вас час.

Мета «Зимової підтримки» — охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі і закрити базові потреби», – поінформувала очільниця українського уряду.

