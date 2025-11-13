Зафіксовано черговий факт масової розсилки електронних листів нібито від імені Державної податкової служби України.

Шахраї маскують свої адреси під нібито адреси ДПС, які насправді не мають жодного стосунку до податкової (rada@tax.gov.ua, noreply@tax.gov.ua). Тема повідомлень – «Термінове повідомлення: Уточнення податкової звітності за результатами перевірки».

Наголошуємо: ДПС не здійснює відправлення таких повідомлень, а електронні адреси, з яких надсилаються ці листи, не належать ДПС.

Ці листи містять шкідливе програмне забезпечення. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп’ютера користувача.

Також існує реальна небезпека зараження персональних комп’ютерів вірусами. Додатки (вкладення) до електронних поштових повідомлень можуть містити віруси та шкідливе програмне забезпечення. Характерною особливістю таких листів є наявність прикріплених файлів .zip або .rаr формату, а також файлів з розширенням .scr, .ехе.

Рекомендуємо:

– не відкривати вкладення у підозрілих електронних листах;

– дотримуватися правил особистої кібергігієни;

– бути обережними та уважними навіть якщо адреса електронної пошти здається легітимною – зловмисники можуть маскувати адресу відправника;

– за можливості перевіряти достовірність отриманого листа, підтверджуючи факт його надсилання відправником.