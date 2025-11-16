За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури 16 листопада 2025 року розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

15 листопада в мережі Інтернет було поширено відеозапис розстрілу військовими армії рф трьох бійців ЗСУ, взятих в полон. За даними слідства, подія відбулась 14 листопада 2025 року на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, де тривають активні бойові дії.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Як повідомляло Інше ТВ, Росіяни ймовірно розстріляли двох українських військових на околицях Затишшя — Лубінець