Національна збірна України перемогла збірну Ісландії в матчі відбору на чемпіонат світу-2026.

Про це пише Sportnews.

Сьогодні ввечері національна збірна України зіграла вирішальний матч групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026. Підопічні Сергія Реброва протистояли збірній Ісландії в поєдинку, в якому Україну задовольняла лише перемога.

Вже на 3-ій хвилині Олександр Зубков міг відкрити рахунок – м’яч влучив у зовнішній бік воріт збірної Ісландії після його удару. За кілька хвилин він також зробив подачу, яка не створила значних проблем для Еліаса Олафссона.

Також на 17-ій хвилині свій момент мав Юхим Конопля. Тим не менш, м’яч пройшов повз ворота після його спроби. Більш небезпечний шанс мав Віктор Циганков – він влучив у поперечину.

На 31-ій хвилині Зубков мав ще один гольовий момент – цього разу він пробив над воротами. Невдовзі Владислав Ванат пробив п’ятою, але м’яч прилетів до рук Олафссона.

На перерву команди пішли за рахунку 0:0.

На самому старті другого тайму Ванат опинився на вигідній ударній позиції, але акцентованого удару по воротах він завдати не зміг. Ісландці відповіли моментом від Віллюма Віллюмсона, з яким впорався Анатолій Трубін.

На 61-ій хвилині Зубков пробивав потужний штрафний з досить небезпечної позиції, але воротар ісландської збірної зміг впоратися з цим пострілом. Невдовзі Циганков знову мав шанс відкрити рахунок, але й цього разу Олафссон урятував свою команду.

На 77-ій хвилині вже Трубіну довелося вмикатися в гру. Він парирував небезпечний удар головою від Гудлагура Пальссона.

Численні атаки збірної України все ж дали свій результат. На 83-ій хвилині Зубков ударом головою переправив м’яч у ворота збірної Ісландії.

В компенсований до другого тайму час збірна України поставила крапку – на 90+3-ій хвилині гол забив Олексій Гуцуляк.

Голи Зубкова та Гуцуляка стали вирішальними й принесли збірній України перемогу над Ісландією з рахунком 2:0. Українці посіли 2-ге місце в турнірній таблиці групи D та отримали право боротися за путівку на чемпіонат світу-2026 в плей-оф навесні.

Як повідомляло Інше ТВ, 10 жовтня з рахунком 5:3 в рамках кваліфікації на ЧС-2026 Україна феєрично досягає перемоги в матчі з Ісландією