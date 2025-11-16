У південних регіонах Ефіопії виявили перший у країні спалах вірусу Марбург. Щонайменше дев’ять людей заразилися цією висококонтагіозною геморагічною лихоманкою.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на ВООЗ та Міністерство охорони здоров’я Ефіопії, передає «Ми-Україна».

Випадки інфікування підтвердило МОЗ Ефіопії. Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про активну підтримку країни у стримуванні спалаху, лікуванні хворих та запобіганні поширенню інфекції за межі регіону.

Лабораторні дослідження показали, що виявлений штам вірусу ідентичний тому, який спричиняв попередні епідемії у східноафриканських країнах. Раніше спалахи вірусу Марбург фіксували в Анголі, Гані, Кенії, Південній Африці та Руанді.

Вірус Марбург входить до родини Filoviridae разом з вірусом Ебола. Його вперше ідентифікували у 1967 році після спалахів серед лабораторних працівників у німецьких містах Марбурзі та Франкфурті, а також у Белграді. Назву вірус отримав від міста Марбург, де зареєстрували перші випадки захворювання.

Хвороба характеризується високою летальністю. Передається через контакт з біологічними рідинами інфікованих осіб – кров’ю, слиною, сечею, а також через заражені поверхні та предмети. Первинне зараження людей зазвичай відбувається після контакту з дикими тваринами.

Як повідомляло Інше ТВ, Африка переживає наймасштабніший спалах холери за останні 25 років