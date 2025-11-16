На заходи підтримки для жителів України в Латвії в 2026 році заплановано 39,7 млн євро.

Це випливає з підготовленого Міністерством внутрішніх справ плану заходів підтримки, інформує Delfi.

В анотації до плану зазначається, що підтримка українських біженців в Латвії триває відповідно до закону про підтримку населення України та прийнятих на його основі нормативних актів.

Система підтримки реалізується відповідно до директиви Ради ЄС і рішення Ради ЄС, що продовжило період тимчасового захисту до 4 березня 2026 року.

У МВС Латвії зазначають, що бойові дії в Україні тривають, атаки на населення та інфраструктуру відбуваються по всій території країни, а ризик ескалації збройного конфлікту залишається високим. Тому для більшості отримувачів тимчасового захисту безпечне повернення в Україну в 2025 році неможливе.

Рада міністрів юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу в червні 2025 року домовилася продовжити режим тимчасового захисту до 4 березня 2027 року.

Станом на 1 листопада 2025 року в реєстрі фізичних осіб значилося 31 281 особа з дійсним статусом тимчасового захисту.

Потік українських біженців у 2025 році залишається помірним – на місяць реєструються в середньому від 500 до 600 осіб. За рахунок коштів держбюджету Латвії в 2025 році було розміщено 3240 жителів України.

Оскільки чинний план діє до 31 грудня 2025 року, в анотації підкреслюється, що новий документ необхідний для забезпечення безперервності підтримки.

План визначає заходи, які повинні реалізовуватися державними установами, органами самоврядування, недержавними організаціями та комерсантами за десятьма напрямками: видача документів, що підтверджують перебування та зайнятість; надання інформації; первинна підтримка; соціальна допомога; фінансова підтримка; доступ до освіти та охорони здоров’я; заходи щодо сприяння зайнятості; навчання мови; заходи з культурної орієнтації та інтеграції; а також забезпечення прав та інтересів неповнолітніх, які в’їхали без супроводу батьків.

