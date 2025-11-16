Іран більше не збагачує уран на жодному об’єкті в країні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в неділю, 16 листопада, пише Associated Press, передає «NV».

«В Ірані немає незадекларованого збагачення урану. Усі наші об’єкти знаходяться під гарантіями та контролем [МАГАТЕ]. Зараз збагачення не проводиться, оскільки наші об’єкти — наші об’єкти збагачення — були атаковані», — відповів Арагчі на запитання журналіста AP щодо ядерної програми країни після бомбардування Ізраїлем і США її збагачувальних установок у червні.

Водночас Арагчі, відповідаючи на запитання про те, що потрібно, щоб Іран продовжив переговори із США та іншими країнами, наголосив, що позиція Ірану щодо ядерної програми залишається «чіткою». Міністр зазначив, що Іран має «незаперечне право» на збагачення урану і продовжуватиме ним користуватись.

«Право Ірану на збагачення урану, на мирне використання ядерних технологій, включно зі збагаченням, є незаперечним. Ми маємо це право і продовжуємо ним користуватися, і ми сподіваємося, що міжнародна спільнота, включно зі Сполученими Штатами, визнає наші права і зрозуміє, що це невід’ємне право Ірану, і ми ніколи не відмовимося від наших прав», — зазначив Арагчі.

Раніше на початку листопада президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна відновить свої ядерні об’єкти «з більшою силою», водночас підкресливши, що Тегеран «не має наміру створювати ядерну зброю».

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні Іран заявив, що зупиняє співпрацю з МАГАТЕ