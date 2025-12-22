За минулу добу державний кордон у межах Львівської області перетнули понад 75 тисяч осіб.
Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску “Краківець” та “Шегині”, пише ЛБ.
“У період різдвяно-новорічних свят у пунктах пропуску Львівської області традиційно фіксується суттєве зростання пасажиропотоку. Наразі всі пункти пропуску регіону працюють в умовах підвищеного навантаження”, – зазначили прикордонники.
У ДПСУ нагадали, що для автобусних перевезень функціонує електронна система єЧерга, у якій перевізники самостійно обирають час перетину кордону. Водночас у пунктах пропуску “Шегині” та “Краківець” система слотування наразі не запроваджена, і це створює додаткове навантаження, адже автобуси прямують без фіксованого часу оформлення. Тому рекомендують завчасно уточнювати маршрут у перевізника та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки.
Щоб пришвидшити пропускні процедури, у пунктах пропуску Львівщини збільшили кількість прикордонних нарядів, відкрили додаткові автоматизовані робочі місця та здійснюють постійну координацію з польською стороною.
Оперативна ситуація станом на 8:00 22 грудня
Виїзд з України:
Угринів – 50 авто
Рава-Руська – 100 авто
Грушів – 40 авто
Краківець – 70 авто, 14 автобусів
Шегині – 115 авто, 10 автобусів
Смільниця – 30 авто
Нижанковичі – 15 авто.
В’їзд в Україну:
Угринів – 0 авто
Рава-Руська – 50 авто
Грушів – 80 авто
Краківець – 350 авто
Шегині – 220 авто
Смільниця – 0 авто
Нижанковичі – 60 авто.