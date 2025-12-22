За минулу добу державний кордон у межах Львівської області перетнули понад 75 тисяч осіб.

Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску “Краківець” та “Шегині”, пише ЛБ.

“У період різдвяно-новорічних свят у пунктах пропуску Львівської області традиційно фіксується суттєве зростання пасажиропотоку. Наразі всі пункти пропуску регіону працюють в умовах підвищеного навантаження”, – зазначили прикордонники.

За минулу добу державний кордон у межах Львівської області перетнули понад 75 тисяч осіб. Наразі переважає в’їзд в Україну – різниця між кількістю громадян, які в’їхали та виїхали, становить понад 14 тисяч осіб.

У ДПСУ нагадали, що для автобусних перевезень функціонує електронна система єЧерга, у якій перевізники самостійно обирають час перетину кордону. Водночас у пунктах пропуску “Шегині” та “Краківець” система слотування наразі не запроваджена, і це створює додаткове навантаження, адже автобуси прямують без фіксованого часу оформлення. Тому рекомендують завчасно уточнювати маршрут у перевізника та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки.

Щоб пришвидшити пропускні процедури, у пунктах пропуску Львівщини збільшили кількість прикордонних нарядів, відкрили додаткові автоматизовані робочі місця та здійснюють постійну координацію з польською стороною.

Оперативна ситуація станом на 8:00 22 грудня

Виїзд з України:

Угринів – 50 авто

Рава-Руська – 100 авто

Грушів – 40 авто

Краківець – 70 авто, 14 автобусів

Шегині – 115 авто, 10 автобусів

Смільниця – 30 авто

Нижанковичі – 15 авто.



В’їзд в Україну:

Угринів – 0 авто

Рава-Руська – 50 авто

Грушів – 80 авто

Краківець – 350 авто

Шегині – 220 авто

Смільниця – 0 авто

Нижанковичі – 60 авто.