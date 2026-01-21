Від 20 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року 1103 українців звернулися до екстреної медичної допомоги з обмороженням та переохолодженням.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я, пише ЛБ.

Зазначається, що з цих людей 1016 – госпіталізовані до медичних закладів. Найбільша кількість госпіталізацій – 85 – припала на 18 січня.

“Отже, ситуація з холодовою травмою в Україні наразі залишається контрольованою, проте може стати загрозливою у разі зниження температури або погіршення погодних умов”, – наголосили в МОЗ.

Загалом за місяць по всій Україні служби екстреної меддопомоги опрацювали 544 404 звернення. Бригади здійснили 364 849 виїздів. Середня кількість звернень до екстреної медичної допомоги – понад 18 тисяч на добу.

У МОЗ нагадали, що переохолодження виникає, якщо людина довго перебуває в холодному приміщенні, тривалий час залишається на морозі, має недостатньо теплий, мокрий або вологий одяг. Щоби уникнути переохолодження та не замерзнути взимку потрібно дотримуватися принципу багатошаровості в одязі, залишатися фізично активними, уникати вживання алкоголю тощо. Серед ознак переохолодження бліда, холодна на дотик і суха шкіра (шкіра і губи можуть бути синіми), тремтіння тіла, у більш серйозних випадках – уповільнення дихання, невиразна мова. Маленькі діти можуть мати почервонілу і холодну на дотик шкіру, бути незвично тихими, сонними та відмовлятися від годування.

Переохолодження – загальний стан. Локальний – пошкодження внаслідок впливу низької температури окремих ділянок тіла або шкіри – називають обмороженням. Найбільш уразливі — ніс, вуха, щоки, підборіддя, пальці рук та ніг. Ознаки обмороження: сіро-жовтий, іноді восково-білий колір ділянок шкіри, оніміння, втрата чутливості, коли шкіра не відчуває дотиків.

“При обмороженні ні в якому разі не протирайте уражену шкіру снігом, не намагайтеся нагріти замерзлі руки чи ноги у гарячій воді”, – наголосили в МОЗ і надали рекомендації щодо домедичної допомоги.