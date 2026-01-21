У січні – грудні 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївщини мобілізовано 235,6 млн грн податку на нерухомість, що на 12,3 відс., або на 25,8 млн грн більше, ніж у 2024 році.

Лідерами у сплаті податку на нерухомість є власники об’єктів нерухомості – юридичні особи, внесок яких у місцеві бюджети Миколаївщини у 2025 році склав 141 млн гривень. Фізичні особи – власники майна перерахували до місцевих скарбниць області податку на нерухомість у сумі 94,7 млн гривень.

Слід зазначити, що податкова служба Миколаївщини забезпечує якісне адміністрування майнових податків та завжди уважно опрацьовує інформацію, отриману від органів місцевого самоврядування про потенційні джерела додаткових надходжень.

Нагадуємо, що надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад, а це фінансування соціальної сфери, розвитку інфраструктури, впровадження ефективних проєктів розвитку регіону. Ставку податку визначає місцева влада.